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هيئة الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف مبنى تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي في بيلغورود بطائرة مسيرة

آخر الأخبار
2024-03-13 | 03:14
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هيئة الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف مبنى تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي في بيلغورود بطائرة مسيرة
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هيئة الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف مبنى تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي في بيلغورود بطائرة مسيرة

 
 
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