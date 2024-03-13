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التحكم المروري: حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام شننعير باتجاه جبيل نتج عنه جريح

آخر الأخبار
2024-03-13 | 11:03
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التحكم المروري: حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام شننعير باتجاه جبيل نتج عنه جريح
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التحكم المروري: حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام شننعير باتجاه جبيل نتج عنه جريح

 
 
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