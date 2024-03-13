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المستشار الألماني: تايلاند وألمانيا تعملان معا لتحرير الرهائن لدى حماس

آخر الأخبار
2024-03-13 | 14:05
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المستشار الألماني: تايلاند وألمانيا تعملان معا لتحرير الرهائن لدى حماس
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المستشار الألماني: تايلاند وألمانيا تعملان معا لتحرير الرهائن لدى حماس

 
 
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