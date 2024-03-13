نصرالله: لا أحد يصدّق أنّ بايدن لا يملك قدرة على وقف العدوان في غزة وإرسال بعض المساعدات جوًّا ليس فقط نفاق بل غباء أميركيّ

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