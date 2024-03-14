حماده للـLBCI: في المواقف السابقة كان نصرالله يأخذ قرارات مواجهة يترك فيها قرار السلم للبنان أمّا اليوم فقرار السلم مربوط بقرار غزة أي بطِهران وبالتالي قد تحتاج إلى مفاوضات أعمق بين طِهران وواشنطن

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