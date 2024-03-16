النائب محمد خواجة للـLBCI: الوضع القائم لا يحمل حلولًا جزئيّةً والوفود التي أتت الى لبنان حملت معها حلولًا جزئية منطلقة من أمن اسرائيل من المبادرة الفرنسية الى مبادرة هوكشتين التي حملت بنودًا لا نوافق عليها

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