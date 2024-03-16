خواجة للـLBCI: لماذا لم يقل هوكشتين للجيش الاسرائيلي أن يبتعد كيلومترًا واحدًا عن حدودنا؟ ولماذا يُطلب من الجانب اللبناني فقط الانسحاب؟

خواجة للـLBCI: لبنان لم يكن ولو لمرّة واحدة مصدرًا للحرب بل دائمًا اسرائيل التي تكون مصدر الحرب على المنطقة بكاملها

خواجة للـLBCI: لبنان لم يكن ولو لمرّة واحدة مصدرًا للحرب بل دائمًا اسرائيل التي تكون مصدر الحرب على المنطقة بكاملها

النائب محمد خواجة للـLBCI: الوضع القائم لا يحمل حلولًا جزئيّةً والوفود التي أتت الى لبنان حملت معها حلولًا جزئية منطلقة من أمن اسرائيل من المبادرة الفرنسية الى مبادرة هوكشتين التي حملت بنودًا لا نوافق عليها