خواجة للـLBCI: لبنان لم يكن ولو لمرّة واحدة مصدرًا للحرب بل دائمًا اسرائيل التي تكون مصدر الحرب على المنطقة بكاملها

خواجة للـLBCI: هناك حرب عسكرية ولو بسقف منخفض على جبهتنا وحرب سياسيّة ومقاومة سياسيّة بإدارة الرئيس بري خلال لقاءاته مع الموفدين الاجانب الذين يحملون فقط الهمّ الاسرائيلي

خواجة للـLBCI: هناك حرب عسكرية ولو بسقف منخفض على جبهتنا وحرب سياسيّة ومقاومة سياسيّة بإدارة الرئيس بري خلال لقاءاته مع الموفدين الاجانب الذين يحملون فقط الهمّ الاسرائيلي

خواجة للـLBCI: لماذا لم يقل هوكشتين للجيش الاسرائيلي أن يبتعد كيلومترًا واحدًا عن حدودنا؟ ولماذا يُطلب من الجانب اللبناني فقط الانسحاب؟