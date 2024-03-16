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خواجة للـLBCI: هناك حرب عسكرية ولو بسقف منخفض على جبهتنا وحرب سياسيّة ومقاومة سياسيّة بإدارة الرئيس بري خلال لقاءاته مع الموفدين الاجانب الذين يحملون فقط الهمّ الاسرائيلي

آخر الأخبار
2024-03-16 | 04:21
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خواجة للـLBCI: هناك حرب عسكرية ولو بسقف منخفض على جبهتنا وحرب سياسيّة ومقاومة سياسيّة بإدارة الرئيس بري خلال لقاءاته مع الموفدين الاجانب الذين يحملون فقط الهمّ الاسرائيلي
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خواجة للـLBCI: هناك حرب عسكرية ولو بسقف منخفض على جبهتنا وحرب سياسيّة ومقاومة سياسيّة بإدارة الرئيس بري خلال لقاءاته مع الموفدين الاجانب الذين يحملون فقط الهمّ الاسرائيلي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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