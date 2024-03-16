خواجة للـLBCI: أتمنى أن تكون اللجنة الخماسية "حاملة شي" وأؤكد انه يجب على رئيس الجمهورية أن يكون "صناعة لبنانية"

يؤخذ عن طريق الفم... هذا البلد يوافق على أول دواء لعلاج مرض حادّ يصيب الكبد

يؤخذ عن طريق الفم... هذا البلد يوافق على أول دواء لعلاج مرض حادّ يصيب الكبد

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