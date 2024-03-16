خواجة للـ LBCI: في حال عدنا لدورات المجلس النيابي اليوم لانتخاب رئيس سنشهد الامر نفسه كما الجلسات السابقة ولا جلسة انتخاب رئيس من دون ميثاقية

خواجة للـLBCI: جعجع والجميّل قالا في مقابلات تلفزيونية سابقة "اذا كان مرشّح الممانعة سيصل لن نؤمّن النصاب" وهذا من حقّهما ولا نعيّب عليهما ويجب ألا يُعيّبا علينا أيضًا

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