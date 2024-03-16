خواجة للـ LBCI: احمّل مسؤولية عدم انتخاب رئيس لمن رفض الحوار منذ البداية اي التيار الوطني الحر والقوات

الوكالة الوطنية: غارة على منزل في طيرحرفا ولا اصابات

الوكالة الوطنية: غارة على منزل في طيرحرفا ولا اصابات

خواجة للـ LBCI: في حال عدنا لدورات المجلس النيابي اليوم لانتخاب رئيس سنشهد الامر نفسه كما الجلسات السابقة ولا جلسة انتخاب رئيس من دون ميثاقية