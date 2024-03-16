مصدر لـ"رويترز": من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غدا

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