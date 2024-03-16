هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الحكومة لا تكترث لحياة المختطفين وتستمر في العملية البرية في غزة

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خواجة للـ LBCI: نحن ضد الانقسام الفلسطيني ومن دون الوحدة لا يمكن ان ينتصر الشعب الفلسطيني واسرائيل تكره اي حركة مقاومة وتكره فتح كما تكره حماس و7 اكتوبر ردّ على احتلال و"مدروس ومكتّر"