هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: النصر لن يكون بالقضاء على حركة حماس بل بإعادة جميع المختطفين

خواجة للـLBCI: الاسرائيلي بإمكانه القيام بحرب ولكن لا يمكنه أن يضمن نتيجتها لا بل يُراوح مكانه من أشهر وحماس لديها صلابة

خواجة للـLBCI: الاسرائيلي بإمكانه القيام بحرب ولكن لا يمكنه أن يضمن نتيجتها لا بل يُراوح مكانه من أشهر وحماس لديها صلابة

خواجة للـ LBCI: نحن ضد الانقسام الفلسطيني ومن دون الوحدة لا يمكن ان ينتصر الشعب الفلسطيني واسرائيل تكره اي حركة مقاومة وتكره فتح كما تكره حماس و7 اكتوبر ردّ على احتلال و"مدروس ومكتّر"