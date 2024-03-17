فارس سعيد للـ LBCI: العنوان الاساسي تنفيذ 1701 وهذا يحتاج بناء الدولة عبر رئيس جمهورية

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فارس سعيد للـ LBCI: اللجنة الخماسية لا ترفض فرنجية لكن اذا وصلت الى صيغة لتنفيذ القرار 1701 عبر رئيس جمهورية ستستكمل العمل على ذلك واذا فشلت اللجنة الخماسية نحن سننتظر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية