فارس سعيد للـ LBCI: اللامركزية الادارية بند اساسي ولكن ماذا تعني وسط وجود سلاح في عدة مناطق؟

صورة سيلفي كشفت لها حقيقة مرعبة... ما حصل معها بعد ذلك غيّر حياتها! (صورة)

صورة سيلفي كشفت لها حقيقة مرعبة... ما حصل معها بعد ذلك غيّر حياتها! (صورة)

فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله هو من يمنع انتخاب رئيس للجمهورية ويعلّق الدستور في لبنان وايران تتفاوض مع اميركا للحصول على الاموال ونحن نموت