وليد نصار خلال استقبال ياسمينا زيتون في مطار بيروت: ساعدتِ في الاثبات للرأي العام ان المرأة ليست فقط الجميلة بل أيضا الذكية والمثقفة والمؤمنة بعملها وأعد اللبنانيين أن نحتفل من جديد في بلدتك الجنوبية كفرشوبا

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