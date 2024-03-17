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المستشار الألماني: السلطة الفلسطينية بحاجة للإصلاح وإعادة الهيكلة

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2024-03-17 | 11:59
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المستشار الألماني: السلطة الفلسطينية بحاجة للإصلاح وإعادة الهيكلة
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المستشار الألماني: السلطة الفلسطينية بحاجة للإصلاح وإعادة الهيكلة

 
 
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