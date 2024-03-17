بوتين يقول إن فوزه يظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي

فارس سعيد للـ LBCI: اللامركزية الادارية بند اساسي ولكن ماذا تعني وسط وجود سلاح في عدة مناطق؟

فارس سعيد للـ LBCI: اللامركزية الادارية بند اساسي ولكن ماذا تعني وسط وجود سلاح في عدة مناطق؟

فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله هو من يمنع انتخاب رئيس للجمهورية ويعلّق الدستور في لبنان وايران تتفاوض مع اميركا للحصول على الاموال ونحن نموت