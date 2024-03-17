بوتين معلقا على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا: فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا

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