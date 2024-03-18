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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا جهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة

آخر الأخبار
2024-03-18 | 12:03
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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا جهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة
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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا جهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة

 
 
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