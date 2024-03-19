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o
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14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
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مريض في المستشفى الاسلامي الخاص بحاجة الى وحدات دم من فئة O+ للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 275880-03
آخر الأخبار
2024-03-19 | 10:35
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مريض في المستشفى الاسلامي الخاص بحاجة الى وحدات دم من فئة O+ للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 275880-03
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الرجاء
الاتصال
الرقم:
275880-03
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