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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة ‏عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة‏

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2024-03-19 | 12:04
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة ‏عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة‏
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة ‏عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة‏

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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