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o
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الجزيرة: قصف جويّ إسرائيليّ يستهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-03-20 | 03:53
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الجزيرة: قصف جويّ إسرائيليّ يستهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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