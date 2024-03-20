سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: ما لمسناه من الرئيس بري في اللقاء الاول والثاني هو "موقفه الواحد" وقد أبدى كلّ رغبة في انجاز الاستحقاق ونحن لا نتحدّث في الأسماء لأنه ليس من دورنا بل نبحث عن أرضية مشتركة بين الفرقاء

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