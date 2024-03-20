سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: هناك 3 مراحل: الاولى تتطلّب التواصل مع مختلف الكتل والحصول على التزام منهم في الملف الرئاسيّ والثانية القيام بمشاورات ومداولات والثالثة الذهاب الى مجلس النواب والانتخاب والاهم بين هذه المراحل هي الاولى

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سفير مصر لدى لبنان: ما تهدف اليه الخماسية هو تطبيق الدستور والبعض لديه مخاوف من "الحوار" ولكن لم يتم انتخاب رئيس في اي زمن في لبنان بدون حوار والفارق بين الحوارات السابقة والحالية انها برئاسة بري ويجب ألا نتحدث عن شكل الحوار بل ان نتفق على المبدأ