سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: المقاربة الافضل والاكثر منطقية في الموضوع الرئاسيّ هي بالحصول على "الالتزام" من قبل الكتل كافّة

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سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: اذا وجد الجميع ان "التوافق" هو الحلّ فلا سبيل اليه الا من خلال "نقاش" أمّا بالنسبة الى شكل "النقاش" فتعمل عليه الخماسية لارضاء الجميع مع مراعاة تطبيق الدستور