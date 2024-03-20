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16
o
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o
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o
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o
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أ.ف.ب: بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات جديدة بشأن غزة
آخر الأخبار
2024-03-20 | 09:42
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أ.ف.ب: بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات جديدة بشأن غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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