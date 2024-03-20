المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصبناه ‏إصابة مباشرة

سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الوضع في الاقليم سيؤثّر بالتأكيد على لبنان ونحن نستغلّ هذا التأثير بشكل ايجابيّ والاجواء مناسبة للملف الرئاسي

سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الوضع في الاقليم سيؤثّر بالتأكيد على لبنان ونحن نستغلّ هذا التأثير بشكل ايجابيّ والاجواء مناسبة للملف الرئاسي

سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: اذا وجد الجميع ان "التوافق" هو الحلّ فلا سبيل اليه الا من خلال "نقاش" أمّا بالنسبة الى شكل "النقاش" فتعمل عليه الخماسية لارضاء الجميع مع مراعاة تطبيق الدستور