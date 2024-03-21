وزارة الصحة في غزة: مقتل 31988 فلسطينيا وإصابة 74188 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول

حسين حمدان للـLBCI: "بعد كأس آسيا قام المدرب بتغيير الاستراتيجية واعتمد أكثر على اللاعبين من خارج لبنان"

حسين حمدان للـLBCI: "بعد كأس آسيا قام المدرب بتغيير الاستراتيجية واعتمد أكثر على اللاعبين من خارج لبنان"

حسين حمدان في نهاركم سعيد: "كان يمكننا أن نكون أفضل ولكن للأسف أكثرية المنتخبات حول العالم تقدمت ومنتخب لبنان إلى الوراء"