حسين حمدان للـLBCI: "بعد كأس آسيا قام المدرب بتغيير الاستراتيجية واعتمد أكثر على اللاعبين من خارج لبنان"

حسين حمدان: "حسن معتوق سيستمر في حال تأهلنا بنتيجة جيدة وهو إضافة معنوية للمنتخب"

حسين حمدان: "حسن معتوق سيستمر في حال تأهلنا بنتيجة جيدة وهو إضافة معنوية للمنتخب"

وزارة الصحة في غزة: مقتل 31988 فلسطينيا وإصابة 74188 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول