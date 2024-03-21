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بلينكن والسيسي ناقشا المفاوضات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع على الأقل والإفراج عن جميع الرهائن

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2024-03-21 | 06:23
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بلينكن والسيسي ناقشا المفاوضات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع على الأقل والإفراج عن جميع الرهائن
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بلينكن والسيسي ناقشا المفاوضات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع على الأقل والإفراج عن جميع الرهائن

 
 
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