روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا

تقدم منتخب أستراليا على منتخب لبنان ٢-٠ في الدقيقة ٥٥

تقدم منتخب أستراليا على منتخب لبنان ٢-٠ في الدقيقة ٥٥

بعد البحث في مدافن عمرها 11 ألف سنة ظهرت الحقيقة... الإنسان القديم كان يثقب الشفاه والآذان للزينة؟!