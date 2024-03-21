بلومبرغ نيوز: الصين وروسيا تتوصلان إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن الملاحة بالبحر الأحمر

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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق كورنيش النهر باتجاه العدلية ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة