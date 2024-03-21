الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع وزاريّ استضافته مِصر بحضور الصفدي

آخر الأخبار
2024-03-21 | 15:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع وزاريّ استضافته مِصر بحضور الصفدي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اجتماع وزاريّ استضافته مِصر بحضور الصفدي

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاريّ، الذي استضافته جمهورية مِصر العربية.

 

وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. 

 

وبحثوا في التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لأنحاء القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠.

 

وأكد المجتمعون رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطينيّ خارج أرضه، وكذلك أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية. 

 

وحذر المشاركون من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

 

وأطلع الوزراء العرب وزير الخارجية الأميركيّ على رؤيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وثم الانتقال لمرحلة جديدة من الإجراءات الملموسة التي تستهدف التسوية السياسية من خلال تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

 

وتوافق الوزراء في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع للخبراء من الدول المشاركة بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة لتحديد خطوات ملموسة ومنسقة ذات أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أخبار دولية

وزاريّ

استضافته

بحضور

الصفدي

LBCI التالي
ميتا ومايكروسوفت وإكس وماتش تنضم لمعركة إبيك غيمز ضد أبل
الملكة كاميلا تمازح الجمهور... هذا ما قالته عن حفيدها لويس (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-09

الصفدي في الاجتماع العربيّ في الرياض

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-12

معلومات الـLBCI: حديث عن اجتماع للجنة الخماسية نهاية الشهر الحالي أو في بداية الشهر المقبل لمناقشة ملف الرئاسة ولم يُحدد بعد مكان الانعقاد إن في السعودية أو في مِصر

LBCI
أخبار لبنان
13:12

اجتماع بكركي: الأمور تسير في اتجاه إيجابيّ للتوصل إلى ما يعرف بوثيقة وطنية

LBCI
أخبار دولية
11:14

اجتماع وزاري عربي في القاهرة قبيل لقاء مع بلينكن: لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:11

ليبيا تطلق حملة تضامن مميزة وتتحدى الأزمة المعيشية من خلال طبقها الرمضاني التقليدي: "البازين"!

LBCI
أخبار دولية
17:02

القادة الأوروبيون يدعون الى هدنة إنسانية فورية في غزة

LBCI
منوعات
16:49

رجل مسنّ يعبّر عن قلقه على سلامة ابنته... وما علاقة حفيده؟

LBCI
منوعات
16:34

بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:12

قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة تطرحه أميركا في مجلس الأمن الدوليّ

LBCI
خبر عاجل
07:21

إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي

LBCI
أخبار دولية
01:13

عشرات المسؤولين الأميركيين السابقين يحثّون بايدن على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل

LBCI
منوعات
12:28

لم يوافق على سفر حبيبته من تمويل رجل آخر... وهكذا وصفه المتابعون!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

كيف تحيي الدول العربية شهر رمضان... وما أبرز طقوسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الطريق الى عالم خال من الانبعاثات يبدأ من هنا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

القروض السكنية المدعومة راجعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بلينكن بين الهدنة والسلام الدائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

خسارة أولى للبنان في تصفيات مونديال ٢٠٢٦ امام منتخب استراليا في سيدني رغم المردود الإيجابي لرجال الارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

رحلة الـ moms to be من "الفيتنس ستيبس" تحضيرا للـ "بيبي ستبس"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 21-03-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:21

إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي

LBCI
أخبار لبنان
12:33

القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور

LBCI
خبر عاجل
07:10

انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠

LBCI
حال الطقس
02:52

سلسلة من المنخفضات الجويّة تسيطر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
06:06

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

LBCI
فنّ
06:21

كارين رزق الله تطلّ بـ "لوك" جديد... والجمهور: "كتير حليانة شو عاملة؟"

LBCI
أخبار لبنان
06:17

نديم الجميل: سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص

LBCI
امن وقضاء
06:58

بيانٌ "هامّ" من الشؤون العقاريّة..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More