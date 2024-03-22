احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 6 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر على الطرقات بسبب الامطار حرصاً لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال بغرف عمليات قوى الامن الداخلي 112 او بغرفة العمليات المشتركة 1720

السابق