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o
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o
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شولتس: ينبغي فتح المزيد من المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
آخر الأخبار
2024-03-22 | 09:44
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شولتس: ينبغي فتح المزيد من المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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