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نتنياهو: أخبرت بلينكن أننا سندخل إلى رفح وآمل أن يكون ذلك بدعم من واشنطن لكن إذا اضطررنا فسنفعل ذلك وحدنا

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2024-03-22 | 09:46
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نتنياهو: أخبرت بلينكن أننا سندخل إلى رفح وآمل أن يكون ذلك بدعم من واشنطن لكن إذا اضطررنا فسنفعل ذلك وحدنا
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نتنياهو: أخبرت بلينكن أننا سندخل إلى رفح وآمل أن يكون ذلك بدعم من واشنطن لكن إذا اضطررنا فسنفعل ذلك وحدنا

 
 
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