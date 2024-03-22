نتنياهو: أخبرت بلينكن أننا سندخل إلى رفح وآمل أن يكون ذلك بدعم من واشنطن لكن إذا اضطررنا فسنفعل ذلك وحدنا

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