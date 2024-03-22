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بلينكن: سنناقش مسألة رفح الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإسرائيليين

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2024-03-22 | 11:36
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بلينكن: سنناقش مسألة رفح الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإسرائيليين
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بلينكن: سنناقش مسألة رفح الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإسرائيليين

 
 
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