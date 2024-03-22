الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلينكن: الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم
آخر الأخبار
2024-03-22 | 11:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بلينكن: الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الهجوم
إسرائيل
العالم
التالي
أسرار الصحف 22-3-2024
ليبيا تطلق حملة تضامن مميزة وتتحدى الأزمة المعيشية من خلال طبقها الرمضاني التقليدي: "البازين"!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:11
وزارة الخارجية: لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تدخل إسرائيل في أنظمة الملاحة
أخبار لبنان
15:11
وزارة الخارجية: لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تدخل إسرائيل في أنظمة الملاحة
0
أخبار دولية
15:08
غوتيريش يزور رفح المصرية السبت
أخبار دولية
15:08
غوتيريش يزور رفح المصرية السبت
0
آخر الأخبار
14:59
وزارة الخارجية: لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تدخل إسرائيل في أنظمة الملاحة
آخر الأخبار
14:59
وزارة الخارجية: لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تدخل إسرائيل في أنظمة الملاحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:59
وزارة الخارجية: لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تدخل إسرائيل في أنظمة الملاحة
آخر الأخبار
14:59
وزارة الخارجية: لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تدخل إسرائيل في أنظمة الملاحة
0
آخر الأخبار
14:37
جهاز الأمن الاتحادي الروسي: تقارير عن انفجار ثانٍ في قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو
آخر الأخبار
14:37
جهاز الأمن الاتحادي الروسي: تقارير عن انفجار ثانٍ في قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو
0
آخر الأخبار
14:12
سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق داخل صالة للحفلات قرب العاصمة الروسية
آخر الأخبار
14:12
سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق داخل صالة للحفلات قرب العاصمة الروسية
0
أمن وقضاء
13:43
الخارجية أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لتشويشها أنظمة الملاحة
أمن وقضاء
13:43
الخارجية أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لتشويشها أنظمة الملاحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-19
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
منوعات
2024-03-19
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
0
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
0
منوعات
2023-10-26
أقامت علاقة مع عددٍ صادمٍ من الرجال خلال عام... شابة تروي قصتها بعد تعرضها للهجر: "شعر بالخوف!"
منوعات
2023-10-26
أقامت علاقة مع عددٍ صادمٍ من الرجال خلال عام... شابة تروي قصتها بعد تعرضها للهجر: "شعر بالخوف!"
0
فنّ
06:51
"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)
فنّ
06:51
"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
0
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
0
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
0
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
2
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
3
حال الطقس
01:01
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
حال الطقس
01:01
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
4
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
5
أخبار لبنان
05:05
قضية طرد القاضية عون من السلك القضائي تابع... دعوى ردّ بحق القاضي عبود
أخبار لبنان
05:05
قضية طرد القاضية عون من السلك القضائي تابع... دعوى ردّ بحق القاضي عبود
6
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
7
منوعات
16:34
بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!
منوعات
16:34
بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!
8
صحف اليوم
01:31
"الجمهورية": دعوة موجهة من قطر الى حزب الله
صحف اليوم
01:31
"الجمهورية": دعوة موجهة من قطر الى حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More