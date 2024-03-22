الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مستشار الرئيس الأوكراني: كييف ليس لها أي علاقة على الإطلاق بالهجوم قرب موسكو
آخر الأخبار
2024-03-22 | 15:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مستشار الرئيس الأوكراني: كييف ليس لها أي علاقة على الإطلاق بالهجوم قرب موسكو
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الرئيس
الأوكراني:
علاقة
الإطلاق
بالهجوم
موسكو
التالي
وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي: سنستأنف تمويل الأونروا
قتيلة وجرحى في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:53
رئيسة الوزراء الإيطالية تصف هجوم موسكو بأنه "عمل إرهابي شنيع"
أخبار دولية
17:53
رئيسة الوزراء الإيطالية تصف هجوم موسكو بأنه "عمل إرهابي شنيع"
0
أخبار دولية
17:49
إسبانيا تعرب عن "صدمتها" من الهجوم على حفل موسيقي في موسكو
أخبار دولية
17:49
إسبانيا تعرب عن "صدمتها" من الهجوم على حفل موسيقي في موسكو
0
موضة وجمال
17:40
Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل
موضة وجمال
17:40
Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
17:40
Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل
موضة وجمال
17:40
Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل
0
منوعات
17:32
في هذا البلد... حادث سير مروّع يودي بحياة امرأة و3 أطفال
منوعات
17:32
في هذا البلد... حادث سير مروّع يودي بحياة امرأة و3 أطفال
0
آخر الأخبار
17:07
فرنسا تدين الهجوم "الشنيع" في موسكو
آخر الأخبار
17:07
فرنسا تدين الهجوم "الشنيع" في موسكو
0
منوعات
16:49
حادث غريب... مربية كلاب تفقد يدها بسبب مجفف الشّعر!
منوعات
16:49
حادث غريب... مربية كلاب تفقد يدها بسبب مجفف الشّعر!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-21
معلمة بريطانية قررت طلب مشروبات غازية والاسترخاء... لم تتوقع ما حصلت عليه بالمقابل! (صورة)
منوعات
2024-03-21
معلمة بريطانية قررت طلب مشروبات غازية والاسترخاء... لم تتوقع ما حصلت عليه بالمقابل! (صورة)
0
صحف اليوم
01:29
زيادة الأقساط المدرسية 50% العام المقبل (الأخبار)
صحف اليوم
01:29
زيادة الأقساط المدرسية 50% العام المقبل (الأخبار)
0
آخر الأخبار
09:24
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يوافق على قرار أميركي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة بشأن الرهائن
آخر الأخبار
09:24
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يوافق على قرار أميركي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة بشأن الرهائن
0
أخبار دولية
11:29
أوكرانيا: روسيا تجهز 100 ألف جندي لهجوم محتمل في الصيف
أخبار دولية
11:29
أوكرانيا: روسيا تجهز 100 ألف جندي لهجوم محتمل في الصيف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
0
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
0
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
0
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
2
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
3
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
4
حال الطقس
01:01
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
حال الطقس
01:01
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
5
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
6
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
7
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
8
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More