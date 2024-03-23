وكالة نقلا عن عضو البرلمان الروسي كارتابولوف: إذا تبين أن أوكرانيا مسؤولة عن هجوم موسكو فيتعين أن يكون هناك رد واضح على أرض القتال

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