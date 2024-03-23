المقاومة الإسلامية: استهدفنا ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة

الأمين العام للأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة

توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور