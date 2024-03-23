بوتين يعلن 24 آذار يوما للحداد على ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو

وزارة الصحة في قطاع غزة: خمسة من المصابين الفلسطينيين توفوا في مستشفى الشفاء

وزارة الصحة في قطاع غزة: خمسة من المصابين الفلسطينيين توفوا في مستشفى الشفاء

الأمين العام للأمم المتحدة: على إسرائيل السماح بدخول السلع الإنسانية إلى أنحاء غزة كافة على نحو كامل وغير مقيد