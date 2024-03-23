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تنظيم الدولة الإسلامية يقول في بيان إن إطلاق النار في روسيا يأتي في سياق الحرب المستعرة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام

آخر الأخبار
2024-03-23 | 08:56
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تنظيم الدولة الإسلامية يقول في بيان إن إطلاق النار في روسيا يأتي في سياق الحرب المستعرة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام
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تنظيم الدولة الإسلامية يقول في بيان إن إطلاق النار في روسيا يأتي في سياق الحرب المستعرة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام

 
 
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