طفلة بحاجة الى بلاكيت دم من كل الفئات في مركز سرطان الأطفال. للتبرع الرجاء التوجه الى بنك الدم في المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بين الثامنة صباحا والثانية بعد الظهر. للتبرع: 03951037

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