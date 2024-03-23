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حماس تعلن ارتفاع حصيلة إطلاق النار خلال انتظار مساعدات في غزة إلى 19 قتيلا و23 جريحا
آخر الأخبار
2024-03-23 | 13:28
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حماس تعلن ارتفاع حصيلة إطلاق النار خلال انتظار مساعدات في غزة إلى 19 قتيلا و23 جريحا
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