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o
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17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
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19
o
الجنوب
17
o
البقاع
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مريضة بحاجة ماسة إلى دم لعملية جراحية من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03050010
آخر الأخبار
2024-03-24 | 03:38
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مريضة بحاجة ماسة إلى دم لعملية جراحية من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03050010
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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