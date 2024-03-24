البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي في قداس أحد الشعانين: نتقدم بالتعازي من عائلات القتلى في حادث موسكو ومن السلطات الروسية ونرجو من السفارة الروسية في بيروت نقل تعازينا وتأكيد قربنا منهم وصلاتنا

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